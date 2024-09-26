2 копейки 1869 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1869 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1271 проданному на аукционе The New York Sale за 6500 USD. Торги состоялись 9 января 2014.

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