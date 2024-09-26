Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1869 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 22,173,750
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1869
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (102) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1869 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1271 проданному на аукционе The New York Sale за 6500 USD. Торги состоялись 9 января 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 31 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
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