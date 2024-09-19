Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1869 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 170,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1869
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1869 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 275 проданному на аукционе AURORA за 180000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Дата 28 января 2020
Сохранность MS60
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS61
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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