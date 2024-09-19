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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1869 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1869 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1869 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 170,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1869
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1869 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 275 проданному на аукционе AURORA за 180000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 5 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Россия 5 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия 5 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 5 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 5 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Россия 5 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия 5 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия 5 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Россия 5 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 5 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия 5 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность MS60
Цена
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Россия 5 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - December 18, 2019
Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - December 18, 2019
Россия 5 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS61
Цена
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Россия 5 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Россия 5 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1869 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Империя - November 2, 2019
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1869 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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