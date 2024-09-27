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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1869 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1869 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1/2 копейки 1869 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 592,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1869
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1869 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе MS67 за 35000 RUB. Торги состоялись 8 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1869 ЕМ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
343 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Россия 1/2 копейки 1869 ЕМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 1/2 копейки 1869 ЕМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1869 ЕМ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Россия 1/2 копейки 1869 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1/2 копейки 1869 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
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Россия 1/2 копейки 1869 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1869 ЕМ на аукционе MS67 - February 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1869 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1/2 копейки 1869 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1869 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия 1/2 копейки 1869 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1/2 копейки 1869 ЕМ на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Россия 1/2 копейки 1869 ЕМ на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1869 ЕМ на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
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Россия 1/2 копейки 1869 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Россия 1/2 копейки 1869 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 1/2 копейки 1869 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия 1/2 копейки 1869 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1/2 копейки 1869 ЕМ на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1869 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия 1/2 копейки 1869 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 1/2 копейки 1869 ЕМ на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1869 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 1/2 копейки 1869 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF45
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Россия 1/2 копейки 1869 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия 1/2 копейки 1869 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия 1/2 копейки 1869 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS61
Цена
Россия 1/2 копейки 1869 ЕМ на аукционе Империя - November 2, 2019
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1869 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS63 RB NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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