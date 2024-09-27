1/2 копейки 1869 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1869 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе MS67 за 35000 RUB. Торги состоялись 8 февраля 2023.

Сохранность UNC (8) AU (8) XF (13) VF (3) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (1) MS63 (2) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (1) AU50 (3) XF45 (7) VF35 (2) DETAILS (1) RB (1) BN (4) Сервис NGC (4) ННР (2) PCGS (1)

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