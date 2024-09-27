Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1869 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 592,400
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1869
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1869 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе MS67 за 35000 RUB. Торги состоялись 8 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
343 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 2 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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