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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1867 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 25 копеек 1867 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 25 копеек 1867 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 48,030

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1867
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1867 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе Александр за 3600 USD. Торги состоялись 15 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
1014 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Россия 25 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU58
Цена
1170 $
Цена в валюте аукциона 85000 RUB
Россия 25 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Россия 25 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе AURORA - November 25, 2020
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Знак - October 30, 2020
Продавец Знак
Дата 30 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 25 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS62
Цена
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Россия 25 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Heritage - April 29, 2019
Россия 25 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе New York Sale - January 11, 2018
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Александр - December 15, 2017
Россия 25 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Александр - December 15, 2017
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Россия 25 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 25 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Künker - December 8, 2016
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU58
Цена
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Россия 25 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU55
Цена
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Россия 25 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - February 10, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS63
Цена
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Россия 25 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1867 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS62
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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