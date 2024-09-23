25 копеек 1867 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1867 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе Александр за 3600 USD. Торги состоялись 15 декабря 2017.

Сохранность PROOF (1) UNC (10) AU (8) XF (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS65 (2) MS64 (1) MS63 (1) MS62 (3) AU58 (2) AU55 (1) PL (2) Сервис NGC (4)

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