Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1867 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 48,030
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 25 копеек
- Год 1867
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1867 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе Александр за 3600 USD. Торги состоялись 15 декабря 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU58
Цена
1170 $
Цена в валюте аукциона 85000 RUB
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 25 копеек 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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