25 копеек 1881 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1881 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 500000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2018.

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