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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1881 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 25 копеек 1881 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 25 копеек 1881 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,007

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1881
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1881 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 500000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе RedSquare - June 16, 2024
Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе RedSquare - June 16, 2024
Продавец RedSquare
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
1216 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
1571 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Знак - October 30, 2020
Продавец Знак
Дата 30 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58
Цена
******
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Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность AU55
Цена
Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июня 2019
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Россия 25 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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