Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1881 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,007
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 25 копеек
- Год 1881
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1881 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 500000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
1216 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
1571 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Где продать?
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