25 копеек 1858 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1858 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 994 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность PROOF (22) UNC (255) AU (159) XF (103) VF (9) F (2) Нет оценки (41) Сохранность (слабы) MS66 (6) MS65 (23) MS64 (30) MS63 (35) MS62 (35) MS61 (27) MS60 (7) AU58 (23) AU55 (15) AU53 (17) AU50 (12) XF45 (7) XF40 (4) VF35 (1) VF30 (2) F15 (2) PF65 (1) PF64 (5) PF62 (8) PF61 (1) DETAILS (15) CAMEO (1) ULTRA CAMEO (1) PL (13) Сервис ANACS (10) ННР (36) NGC (95) PCGS (23) RNGA (8) GCN (1)

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