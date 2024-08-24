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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1858 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 25 копеек 1858 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 25 копеек 1858 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,528,002

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1858
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (604) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1858 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 994 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS60 ANACS
Цена
Россия 25 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 25 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность PF62 ННР
Цена
Россия 25 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 25 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS60
Цена
Россия 25 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Россия 25 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Россия 25 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Россия 25 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 25 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 25 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 25 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
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Россия 25 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 25 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность PF64 ННР
Цена
Россия 25 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
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Россия 25 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
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Россия 25 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 25 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 25 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 25 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
Россия 25 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность MS60 ANACS
Цена

Где продать?

Для продажи 25 копеек 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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