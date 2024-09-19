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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1862 года СПБ МИ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 25 копеек 1862 года СПБ МИ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 25 копеек 1862 года СПБ МИ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 36,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1862
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1862 года со знаком СПБ МИ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 510 проданному на аукционе Александр за 5000 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 25 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1594 $
Цена в валюте аукциона 1511 EUR
Россия 25 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1025 $
Цена в валюте аукциона 975 EUR
Россия 25 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS60
Цена
Россия 25 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Россия 25 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS63 RNGA
Цена
Россия 25 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Россия 25 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS63 RNGA
Цена
Россия 25 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS60
Цена
Россия 25 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 8, 2019
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 8 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 8, 2019
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 8 октября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 25 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
Россия 25 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS60
Цена
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Россия 25 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Александр - March 24, 2017
Россия 25 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность PF62
Цена
Россия 25 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 25 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность PF62
Цена
Россия 25 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 25 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность PF62
Цена
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Россия 25 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Künker - October 8, 2008
Продавец Künker
Дата 8 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Россия 25 копеек 1862 СПБ МИ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 25 копеек 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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