Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1862 года СПБ МИ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 36,009
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 25 копеек
- Год 1862
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1862 года со знаком СПБ МИ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 510 проданному на аукционе Александр за 5000 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1594 $
Цена в валюте аукциона 1511 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1025 $
Цена в валюте аукциона 975 EUR
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 8 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 8 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS60
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность PF62
Цена
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