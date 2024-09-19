25 копеек 1862 года СПБ МИ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1862 года со знаком СПБ МИ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 510 проданному на аукционе Александр за 5000 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.

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