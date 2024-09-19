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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1880 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 25 копеек 1880 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 25 копеек 1880 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 72,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1880
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (194)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1880 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 222 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 285000 RUB. Торги состоялись 18 февраля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 25 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
619 $
Цена в валюте аукциона 55248 RUB
Россия 25 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 25 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 25 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
348 $
Цена в валюте аукциона 321 EUR
Россия 25 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 25 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 25 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 25 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия 25 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 25 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Россия 25 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
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Россия 25 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 25 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 25 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 25 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Россия 25 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Россия 25 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 25 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 25 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
Россия 25 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Россия 25 копеек 1880 СПБ НФ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 25 копеек 1880 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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