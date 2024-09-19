Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1880 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 72,008
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 25 копеек
- Год 1880
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (194)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1880 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 222 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 285000 RUB. Торги состоялись 18 февраля 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
619 $
Цена в валюте аукциона 55248 RUB
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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