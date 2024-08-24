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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1861 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 25 копеек 1861 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 25 копеек 1861 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 116,004

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1861
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1861 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1332 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 25 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
454 $
Цена в валюте аукциона 40100 RUB
Россия 25 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Россия 25 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 25 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 25 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU50
Цена
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Россия 25 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 25 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия 25 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - December 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 25 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 25 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 25 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 25 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 25 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия 25 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе ОЛНЗ - February 17, 2021
Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность MS61 ННР
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Россия 25 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Знак - October 30, 2020
Продавец Знак
Дата 30 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 25 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 25 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия 25 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе AURORA - July 13, 2020
Продавец AURORA
Дата 13 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS61
Цена
Россия 25 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе AURORA - March 30, 2020
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе New York Sale - January 16, 2020
Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность XF
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Где купить?
Россия 25 копеек 1861 СПБ ФБ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность XF45 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 25 копеек 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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