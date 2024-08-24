Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1861 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 116,004
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 25 копеек
- Год 1861
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1861 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1332 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
454 $
Цена в валюте аукциона 40100 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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