Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1868 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 40,303
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 25 копеек
- Год 1868
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1868 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4581 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 8519 USD. Торги состоялись 31 мая 2014.
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Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
1205 $
Цена в валюте аукциона 98000 RUB
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
1778 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 30 сентября 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Продавец Rauch
Дата 16 апреля 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2014
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 25 копеек 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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