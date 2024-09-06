25 копеек 1868 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1868 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4581 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 8519 USD. Торги состоялись 31 мая 2014.

Сохранность PROOF (2) UNC (6) AU (4) XF (2) VF (1) Сохранность (слабы) MS62 (3) MS61 (3) AU55 (2) AU53 (2) PF63 (1) Сервис ННР (2) NGC (7)