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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1868 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 25 копеек 1868 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 25 копеек 1868 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 40,303

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1868
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1868 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4581 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 8519 USD. Торги состоялись 31 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
1205 $
Цена в валюте аукциона 98000 RUB
Россия 25 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
Россия 25 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия 25 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
1778 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Россия 25 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 25 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS62
Цена
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Россия 25 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность MS62
Цена
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Россия 25 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Россия 25 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 30 сентября 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе Rauch - April 16, 2015
Продавец Rauch
Дата 16 апреля 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе Morton & Eden - December 16, 2014
Продавец Morton & Eden
Дата 16 декабря 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
Россия 25 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе Goldberg - June 3, 2014
Россия 25 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе Goldberg - June 3, 2014
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2014
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1868 СПБ НІ на аукционе New York Sale - January 10, 2013
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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