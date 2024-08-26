25 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1859-1881". Св. Георгий без плаща (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1860 года со знаком СПБ ФБ. Св. Георгий без плаща. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 870 проданному на аукционе SINCONA AG за 7500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность PROOF (7) UNC (40) AU (51) XF (48) VF (8) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS63 (11) MS62 (16) MS61 (1) MS60 (2) AU58 (3) AU55 (4) AU53 (5) AU50 (2) XF45 (5) XF40 (6) VF35 (2) PF66 (1) PF65 (1) PF64 (1) PF63 (1) PL (1) Сервис ННР (5) NGC (17) PCGS (3) RNGA (1)

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