Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1859-1881". Св. Георгий без плаща (Россия, Александр II)
Разновидность: Св. Георгий без плаща
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,052,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 25 копеек
- Год 1860
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (160) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1860 года со знаком СПБ ФБ. Св. Георгий без плаща. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 870 проданному на аукционе SINCONA AG за 7500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
306 $
Цена в валюте аукциона 27000 RUB
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
376 $
Цена в валюте аукциона 34000 RUB
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
Для продажи 25 копеек 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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