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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1859-1881". Св. Георгий без плаща (Россия, Александр II)

Разновидность: Св. Георгий без плаща

Аверс монеты - 25 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1859-1881" Св. Георгий без плаща - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 25 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1859-1881" Св. Георгий без плаща - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,052,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1860
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (160) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1860 года со знаком СПБ ФБ. Св. Георгий без плаща. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 870 проданному на аукционе SINCONA AG за 7500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
306 $
Цена в валюте аукциона 27000 RUB
Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
376 $
Цена в валюте аукциона 34000 RUB
Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Stack's - January 18, 2024
Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 NGC
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Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Via - May 25, 2023
Продавец Via
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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