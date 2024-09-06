Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1859-1881". Св. Георгий в плаще (Россия, Александр II)
Разновидность: Св. Георгий в плаще
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,052,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 25 копеек
- Год 1860
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1860 года со знаком СПБ ФБ. Св. Георгий в плаще. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2497 проданному на аукционе MDC Monaco за 4000 EUR. Торги состоялись 12 октября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
4215 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 7 ноября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец НИКО
Дата 22 ноября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец Busso Peus
Дата 6 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность PF55 NGC
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 25 копеек 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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