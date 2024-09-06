25 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1859-1881". Св. Георгий в плаще (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1860 года со знаком СПБ ФБ. Св. Георгий в плаще. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2497 проданному на аукционе MDC Monaco за 4000 EUR. Торги состоялись 12 октября 2023.

Сохранность PROOF (1) UNC (7) AU (4) XF (3) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (1) MS63 (2) AU58 (1) AU55 (3) PF55 (1) DETAILS (1) Сервис ННР (1) PCGS (1) NGC (5)