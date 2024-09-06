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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1859-1881". Св. Георгий в плаще (Россия, Александр II)

Разновидность: Св. Георгий в плаще

Аверс монеты - 25 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1859-1881" Св. Георгий в плаще - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 25 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1859-1881" Св. Георгий в плаще - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,052,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1860
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1860 года со знаком СПБ ФБ. Св. Георгий в плаще. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2497 проданному на аукционе MDC Monaco за 4000 EUR. Торги состоялись 12 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
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  • Знак (1)
  • Имперская монета (3)
  • НИКО (1)
Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
4215 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность AU55
Цена
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Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность AU55
Цена
Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность AU55
Цена
Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе MS67 - November 7, 2018
Продавец MS67
Дата 7 ноября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе НИКО - November 22, 2017
Продавец НИКО
Дата 22 ноября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Busso Peus - November 6, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 6 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Heritage - April 23, 2013
Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - March 23, 2012
Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - March 23, 2012
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность PF55 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе New York Sale - January 5, 2012
Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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