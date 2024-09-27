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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1858 года СПБ. Без инициалов минцмейстера (Россия, Александр II)

Разновидность: Без инициалов минцмейстера

Аверс монеты - 25 копеек 1858 года СПБ Без инициалов минцмейстера - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 25 копеек 1858 года СПБ Без инициалов минцмейстера - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1858
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1858 года со знаком СПБ. Без инициалов минцмейстера. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8760 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 8500 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1858 СПБ на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 25 копеек 1858 СПБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 25 копеек 1858 СПБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
367 $
Цена в валюте аукциона 335 EUR
Россия 25 копеек 1858 СПБ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1858 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 25 копеек 1858 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1858 СПБ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 25 копеек 1858 СПБ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF45
Цена
371 $
Цена в валюте аукциона 28953 RUB
Россия 25 копеек 1858 СПБ на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 25 копеек 1858 СПБ на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 25 копеек 1858 СПБ на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1858 СПБ на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 25 копеек 1858 СПБ на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 25 копеек 1858 СПБ на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 25 копеек 1858 СПБ на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 25 копеек 1858 СПБ на аукционе Империя - December 17, 2022
Продавец Империя
Дата 17 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1858 СПБ на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Россия 25 копеек 1858 СПБ на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1858 СПБ на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность UNC
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Россия 25 копеек 1858 СПБ на аукционе RedSquare - May 26, 2020
Россия 25 копеек 1858 СПБ на аукционе RedSquare - May 26, 2020
Продавец RedSquare
Дата 26 мая 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1858 СПБ на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1858 СПБ на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1858 СПБ на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Россия 25 копеек 1858 СПБ на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность AU50
Цена
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Россия 25 копеек 1858 СПБ на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность MS63 PCG
Цена
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Россия 25 копеек 1858 СПБ на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность MS63 PCG
Цена
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Россия 25 копеек 1858 СПБ на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Россия 25 копеек 1858 СПБ на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1858 СПБ на аукционе Künker - July 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1858 СПБ на аукционе AURORA - April 17, 2018
Продавец AURORA
Дата 17 апреля 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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