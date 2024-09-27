Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1858 года СПБ. Без инициалов минцмейстера (Россия, Александр II)
Разновидность: Без инициалов минцмейстера
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 25 копеек
- Год 1858
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1858 года со знаком СПБ. Без инициалов минцмейстера. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8760 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 8500 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
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Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность XF45
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность UNC
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Продавец RedSquare
Дата 26 мая 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность MS63 PCG
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность MS63 PCG
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 25 копеек 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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