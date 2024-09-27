25 копеек 1858 года СПБ. Без инициалов минцмейстера (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1858 года со знаком СПБ. Без инициалов минцмейстера. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8760 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 8500 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

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