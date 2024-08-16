Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 2 копейки 1863 года ЕМ. Нейзильбер. Новодел (Россия, Александр II)
Разновидность: Нейзильбер. Новодел
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 9,38 - 9,69 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1863
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1863 года со знаком ЕМ. Нейзильбер. Новодел. Это нейзильберовая монета периода Александра II. Рекорд цены принадлежит лоту 201 проданному на аукционе Александр за 6000 USD. Торги состоялись 24 сентября 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
2024 $
Цена в валюте аукциона 1850 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
1271 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность SP65 PCGS
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 января 2017
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность SP63 RB PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2011
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 июня 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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