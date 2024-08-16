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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 2 копейки 1863 года ЕМ. Нейзильбер. Новодел (Россия, Александр II)

Разновидность: Нейзильбер. Новодел

Аверс монеты - Пробные 2 копейки 1863 года ЕМ Нейзильбер Новодел - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Пробные 2 копейки 1863 года ЕМ Нейзильбер Новодел - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 9,38 - 9,69 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1863
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1863 года со знаком ЕМ. Нейзильбер. Новодел. Это нейзильберовая монета периода Александра II. Рекорд цены принадлежит лоту 201 проданному на аукционе Александр за 6000 USD. Торги состоялись 24 сентября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
2024 $
Цена в валюте аукциона 1850 EUR
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
1271 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность UNC
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Имперская монета - January 24, 2017
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Имперская монета - January 24, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 24 января 2017
Сохранность MS62
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS62
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность MS60
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность SP63 RB PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Александр - December 16, 2011
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Александр - December 16, 2011
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2011
Сохранность AU58
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Künker - September 30, 2011
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Künker - June 24, 2011
Продавец Künker
Дата 24 июня 2011
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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