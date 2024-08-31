Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1863 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 14,4 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 300,800
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полушка
- Год 1863
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1863 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 294.4 проданному на аукционе RedSquare Auction (Красная Площадь) за 210000 RUB. Торги состоялись 26 мая 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
499 $
Цена в валюте аукциона 47000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 26 мая 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 16 ноября 2019
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS60
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU55
Цена
******
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Где продать?
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