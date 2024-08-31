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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1863 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Полушка 1863 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полушка 1863 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 14,4 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 300,800

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полушка
  • Год 1863
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1863 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 294.4 проданному на аукционе RedSquare Auction (Красная Площадь) за 210000 RUB. Торги состоялись 26 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1863 ЕМ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия Полушка 1863 ЕМ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия Полушка 1863 ЕМ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия Полушка 1863 ЕМ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия Полушка 1863 ЕМ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия Полушка 1863 ЕМ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Россия Полушка 1863 ЕМ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия Полушка 1863 ЕМ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
499 $
Цена в валюте аукциона 47000 RUB
Россия Полушка 1863 ЕМ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия Полушка 1863 ЕМ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия Полушка 1863 ЕМ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия Полушка 1863 ЕМ на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
441 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия Полушка 1863 ЕМ на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия Полушка 1863 ЕМ на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1863 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Полушка 1863 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
Россия Полушка 1863 ЕМ на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1863 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1863 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1863 ЕМ на аукционе RedSquare - May 26, 2020
Россия Полушка 1863 ЕМ на аукционе RedSquare - May 26, 2020
Продавец RedSquare
Дата 26 мая 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1863 ЕМ на аукционе V. GADOURY - November 16, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 16 ноября 2019
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1863 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS62
Цена
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Россия Полушка 1863 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS60
Цена
Россия Полушка 1863 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS60
Цена
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Россия Полушка 1863 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Россия Полушка 1863 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Россия Полушка 1863 ЕМ на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полушка 1863 ЕМ на аукционе НИКО - June 28, 2017
Продавец НИКО
Дата 28 июня 2017
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1863 ЕМ на аукционе Империя - October 1, 2016
Продавец Империя
Дата 1 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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