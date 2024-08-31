Полушка 1863 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1863 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 294.4 проданному на аукционе RedSquare Auction (Красная Площадь) за 210000 RUB. Торги состоялись 26 мая 2020.

Сохранность UNC (4) AU (14) XF (3) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (1) MS60 (2) AU58 (6) AU55 (2) AU53 (1) BN (4) Сервис NGC (8) RNGA (1)

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