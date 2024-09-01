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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1863 года СПБ АБ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 10 копеек 1863 года СПБ АБ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 10 копеек 1863 года СПБ АБ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,04 гр
  • Чистого серебра (0,0492 oz) 1,53 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,750,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1863
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1863 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ АБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 38180 проданному на аукционе Heritage Auctions за 376 USD. Торги состоялись 17 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Россия 10 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 7900 RUB
Россия 10 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 10 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 10 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS63
Цена
Россия 10 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
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Россия 10 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
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Россия 10 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
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Россия 10 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 10 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 10 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 10 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 10 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS64
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Россия 10 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS65 ННР
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1863 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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