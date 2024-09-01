Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1863 года СПБ АБ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,04 гр
- Чистого серебра (0,0492 oz) 1,53 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,750,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 10 копеек
- Год 1863
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1863 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ АБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 38180 проданному на аукционе Heritage Auctions за 376 USD. Торги состоялись 17 января 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 7900 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
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Дата 26 марта 2022
Сохранность MS64
Цена
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