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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 2 копейки 1863 года ЕМ. Медь (Россия, Александр II)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Пробные 2 копейки 1863 года ЕМ Медь - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Пробные 2 копейки 1863 года ЕМ Медь - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,38 - 9,69 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1863
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (75) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1863 года со знаком ЕМ. Медь. Это медная монета периода Александра II. Рекорд цены принадлежит лоту 154 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 360000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS65
Цена
2695 $
Цена в валюте аукциона 240000 RUB
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Luxcoins - June 3, 2024
Продавец Luxcoins
Дата 3 июня 2024
Сохранность PL66
Цена
2654 $
Цена в валюте аукциона 240000 RUB
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS64
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность XF45
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS62
Цена
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Russiancoin - September 16, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Stack's - August 21, 2021
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Stack's - August 21, 2021
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Spink - January 16, 2021
Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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