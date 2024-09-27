Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 2 копейки 1863 года ЕМ. Медь (Россия, Александр II)
Разновидность: Медь
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,38 - 9,69 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1863
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (75) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1863 года со знаком ЕМ. Медь. Это медная монета периода Александра II. Рекорд цены принадлежит лоту 154 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 360000 RUB. Торги состоялись 1 октября 2016.
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS64
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS63 RB NGC
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
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Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность XF45
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Дата 6 июля 2022
Сохранность MS64 BN ННР
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Дата 12 июня 2022
Сохранность MS64 RB NGC
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Дата 21 августа 2021
Сохранность SP65 PCGS
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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