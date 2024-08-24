Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1863 года СПБ АБ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,06 гр
- Чистого серебра (0,0738 oz) 2,295 гр
- Диаметр 19,8 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,960,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 15 копеек
- Год 1863
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1863 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ АБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 460 проданному на аукционе Александр за 74000 RUB. Торги состоялись 1 мая 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
213 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Для продажи 15 копеек 1863 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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