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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1863 года СПБ АБ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 15 копеек 1863 года СПБ АБ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 15 копеек 1863 года СПБ АБ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,06 гр
  • Чистого серебра (0,0738 oz) 2,295 гр
  • Диаметр 19,8 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,960,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1863
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1863 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ АБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 460 проданному на аукционе Александр за 74000 RUB. Торги состоялись 1 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Россия 15 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия 15 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
213 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Россия 15 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 15 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 15 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
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Россия 15 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность AU58 PCGS
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Россия 15 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 15 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Россия 15 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 15 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность MS63 ННР
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Россия 15 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 15 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 15 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Россия 15 копеек 1863 СПБ АБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS61 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1863 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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