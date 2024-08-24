Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 20 копеек 1863 года. "VITTORIO EMANUELE II" (Россия, Александр II)
Разновидность: "VITTORIO EMANUELE II"
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,88 гр
- Чистого серебра (0,1177 oz) 3,66 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 20 копеек
- Год 1863
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 20 копеек 1863 года. "VITTORIO EMANUELE II". Это серебряная монета периода Александра II. Рекорд цены принадлежит лоту 131 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 800000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
8261 $
Цена в валюте аукциона 500000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность MS64 ННР
Цена
10785 $
Цена в валюте аукциона 800000 RUB
Где продать?
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