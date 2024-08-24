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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 20 копеек 1863 года. "VITTORIO EMANUELE II" (Россия, Александр II)

Разновидность: "VITTORIO EMANUELE II"

Аверс монеты - Пробные 20 копеек 1863 года "VITTORIO EMANUELE II" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Пробные 20 копеек 1863 года "VITTORIO EMANUELE II" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,88 гр
  • Чистого серебра (0,1177 oz) 3,66 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1863
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 20 копеек 1863 года. "VITTORIO EMANUELE II". Это серебряная монета периода Александра II. Рекорд цены принадлежит лоту 131 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 800000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1863 (Пробные) на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 20 копеек 1863 (Пробные) на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
8261 $
Цена в валюте аукциона 500000 RUB
Россия 20 копеек 1863 (Пробные) на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 20 копеек 1863 (Пробные) на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность MS64 ННР
Цена
10785 $
Цена в валюте аукциона 800000 RUB
Россия 20 копеек 1863 (Пробные) на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 20 копеек 1863 (Пробные) на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность MS64 ННР
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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