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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 2 копейки 1863 года ЕМ. Медно-никель (Россия, Александр II)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 2 копейки 1863 года ЕМ Медно-никель - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Пробные 2 копейки 1863 года ЕМ Медно-никель - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,38 - 9,69 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1863
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (47) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1863 года со знаком ЕМ. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Александра II. Рекорд цены принадлежит лоту 812 проданному на аукционе SINCONA AG за 5000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Luxcoins - June 3, 2024
Продавец Luxcoins
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64
Цена
2654 $
Цена в валюте аукциона 240000 RUB
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Luxcoins - June 3, 2024
Продавец Luxcoins
Дата 3 июня 2024
Сохранность PF65
Цена
2654 $
Цена в валюте аукциона 240000 RUB
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS60
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Империя - February 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Империя - September 17, 2021
Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS62
Цена
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Империя - February 27, 2021
Продавец Империя
Дата 27 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS63
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность MS64
Цена
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Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 2 копейки 1863 ЕМ (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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