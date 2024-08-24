Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 2 копейки 1863 года ЕМ. Медно-никель (Россия, Александр II)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,38 - 9,69 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1863
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (47) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1863 года со знаком ЕМ. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Александра II. Рекорд цены принадлежит лоту 812 проданному на аукционе SINCONA AG за 5000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (3)
- Gorny & Mosch (1)
- Katz (1)
- Künker (4)
- Luxcoins (2)
- MDC Monaco (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (11)
- Russiancoin (3)
- SINCONA (4)
- Александр (7)
- Империя (6)
- Имперская монета (1)
- Русское Наследие (2)
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность MS64
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск