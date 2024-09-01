Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1863 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1863 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1863 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 15,36 гр
  • Диаметр 32,2 - 32,6 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,938,667

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1863
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1863 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 229 проданному на аукционе Имперская монета за 10000 RUB. Торги состоялись 29 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Katz (3)
  • Rare Coins (2)
  • Russiancoin (17)
  • Александр (2)
  • Имперская монета (3)
Россия 3 копейки 1863 ЕМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1400 RUB
Россия 3 копейки 1863 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 4200 RUB
Россия 3 копейки 1863 ЕМ на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1863 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1863 ЕМ на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 3 копейки 1863 ЕМ на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1863 ЕМ на аукционе Russiancoin - March 16, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 16 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1863 ЕМ на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1863 ЕМ на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1863 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1863 ЕМ на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1863 ЕМ на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1863 ЕМ на аукционе Russiancoin - November 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1863 ЕМ на аукционе Russiancoin - September 30, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 30 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1863 ЕМ на аукционе Russiancoin - August 5, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 5 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1863 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Россия 3 копейки 1863 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1863 ЕМ на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1863 ЕМ на аукционе Russiancoin - April 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1863 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Россия 3 копейки 1863 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1863 ЕМ на аукционе Russiancoin - February 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1863 ЕМ на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1863 ЕМ на аукционе Russiancoin - November 12, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 12 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1863 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 3 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск