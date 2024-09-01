3 копейки 1863 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1863 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 229 проданному на аукционе Имперская монета за 10000 RUB. Торги состоялись 29 июня 2021.

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