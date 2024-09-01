Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1863 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 15,36 гр
- Диаметр 32,2 - 32,6 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,938,667
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1863
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1863 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 229 проданному на аукционе Имперская монета за 10000 RUB. Торги состоялись 29 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Katz (3)
- Rare Coins (2)
- Russiancoin (17)
- Александр (2)
- Имперская монета (3)
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1400 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
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