Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1863 года СПБ АБ (Россия, Александр II)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 22,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полтина
- Год 1863
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1863 года со знаком СПБ АБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 781 проданному на аукционе SINCONA AG за 39000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Künker (2)
- New York Sale (2)
- Rare Coins (7)
- SINCONA (1)
- Александр (5)
- Империя (4)
- Имперская монета (2)
- Монеты и Медали (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
2422 $
Цена в валюте аукциона 225000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2019
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 18 июля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 5 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Полтина 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск