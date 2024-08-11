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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1863 года СПБ АБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Полтина 1863 года СПБ АБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полтина 1863 года СПБ АБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 22,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1863
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1863 года со знаком СПБ АБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 781 проданному на аукционе SINCONA AG за 39000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1863 СПБ АБ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия Полтина 1863 СПБ АБ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
2422 $
Цена в валюте аукциона 225000 RUB
Россия Полтина 1863 СПБ АБ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 170000 RUB
Россия Полтина 1863 СПБ АБ на аукционе Империя - May 12, 2022
Продавец Империя
Дата 12 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1863 СПБ АБ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1863 СПБ АБ на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS61
Цена
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Россия Полтина 1863 СПБ АБ на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия Полтина 1863 СПБ АБ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Полтина 1863 СПБ АБ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полтина 1863 СПБ АБ на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1863 СПБ АБ на аукционе Александр - September 20, 2019
Россия Полтина 1863 СПБ АБ на аукционе Александр - September 20, 2019
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2019
Сохранность MS61
Цена
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Россия Полтина 1863 СПБ АБ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS62
Цена
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Россия Полтина 1863 СПБ АБ на аукционе Империя - July 18, 2018
Продавец Империя
Дата 18 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1863 СПБ АБ на аукционе Империя - April 28, 2018
Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1863 СПБ АБ на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина 1863 СПБ АБ на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Россия Полтина 1863 СПБ АБ на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина 1863 СПБ АБ на аукционе Александр - February 14, 2018
Россия Полтина 1863 СПБ АБ на аукционе Александр - February 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 февраля 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия Полтина 1863 СПБ АБ на аукционе AURORA - December 5, 2017
Продавец AURORA
Дата 5 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1863 СПБ АБ на аукционе Империя - September 30, 2017
Продавец Империя
Дата 30 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1863 СПБ АБ на аукционе Александр - July 5, 2017
Россия Полтина 1863 СПБ АБ на аукционе Александр - July 5, 2017
Продавец Александр
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1863 СПБ АБ на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1863 СПБ АБ на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1863 СПБ АБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 28, 2015
Россия Полтина 1863 СПБ АБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 28, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 июня 2015
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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