Полтина 1863 года СПБ АБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1863 года со знаком СПБ АБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 781 проданному на аукционе SINCONA AG за 39000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность PROOF (1) UNC (6) AU (10) XF (10) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (2) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (3) AU50 (1) XF45 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (1)

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