Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1863 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 23,4 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,544,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1863
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1863 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 723 проданному на аукционе Александр за 380 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
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Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 2 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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