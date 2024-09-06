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1 копейка 1863 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1863 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1863 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 23,4 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,544,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1863
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1863 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 723 проданному на аукционе Александр за 380 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Русское Наследие (3)
Россия 1 копейка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Россия 1 копейка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Россия 1 копейка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 3900 RUB
Россия 1 копейка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 1 копейка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 1 копейка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия 1 копейка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 копейка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 копейка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 копейка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS62
Цена
Россия 1 копейка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - October 2, 2017
Продавец AURORA
Дата 2 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - August 23, 2017
Продавец AURORA
Дата 23 августа 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Hess Divo - October 26, 2011
Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1863 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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