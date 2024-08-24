Денежка 1863 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1863 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 280 проданному на аукционе MUNZE за 21000 RUB. Торги состоялись 10 декабря 2019.

Сохранность UNC (3) AU (1) XF (2) VF (6) Сохранность (слабы) MS62 (2) AU58 (1) XF45 (1) VF30 (1) BN (2) Сервис ННР (3)