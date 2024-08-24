Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денежка 1863 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18,0 - 18,2 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,011,200
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Денежка
- Год 1863
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1863 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 280 проданному на аукционе MUNZE за 21000 RUB. Торги состоялись 10 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (3)
- MUNZE (1)
- Rare Coins (5)
- RedSquare (1)
- Александр (1)
- Денга1700 (1)
- Имперская монета (1)
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 12750 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MUNZE
Дата 10 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 27 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Денежка 1863 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск