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Денежка 1863 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Денежка 1863 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Денежка 1863 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18,0 - 18,2 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,011,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Денежка
  • Год 1863
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1863 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 280 проданному на аукционе MUNZE за 21000 RUB. Торги состоялись 10 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денежка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия Денежка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
Россия Денежка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 12750 RUB
Россия Денежка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия Денежка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия Денежка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF45
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 2390 RUB
Россия Денежка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Денежка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе RedSquare - December 6, 2020
Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MUNZE - December 10, 2019
Продавец MUNZE
Дата 10 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия Денежка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU58
Цена
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Россия Денежка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - May 21, 2018
Продавец AURORA
Дата 21 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Россия Денежка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF30
Цена
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Россия Денежка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - March 27, 2018
Продавец AURORA
Дата 27 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1863 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - September 19, 2017
Продавец AURORA
Дата 19 сентября 2017
Сохранность VF
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Где продать?

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