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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денежка 1863 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Денежка 1863 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Денежка 1863 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18,3 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,400,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Денежка
  • Год 1863
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1863 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 965 проданному на аукционе Stary Sklep за 20500 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денежка 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
1564 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Россия Денежка 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Россия Денежка 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Россия Денежка 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия Денежка 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия Денежка 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Денежка 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия Денежка 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия Денежка 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Россия Денежка 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия Денежка 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия Денежка 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Денежка 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Россия Денежка 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия Денежка 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Россия Денежка 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Россия Денежка 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия Денежка 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
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Россия Денежка 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия Денежка 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Денежка 1863 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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