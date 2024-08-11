Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денежка 1863 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18,3 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,400,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Денежка
- Год 1863
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1863 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 965 проданному на аукционе Stary Sklep за 20500 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
1564 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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