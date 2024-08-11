Денежка 1863 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1863 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 965 проданному на аукционе Stary Sklep за 20500 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.

Сохранность UNC (19) AU (2) XF (25) VF (10) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (6) MS64 (3) MS63 (4) MS62 (3) MS61 (1) AU55 (1) XF40 (4) RB (1) BN (11) + (1) Сервис NGC (11) PCGS (1)

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