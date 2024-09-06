Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1863 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 15,36 гр
- Диаметр 31,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 401,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1863
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1863 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1007 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Künker (1)
- MARCINIAK (1)
- Niemczyk (2)
- Rare Coins (1)
- SINCONA (2)
- WCN (1)
- Александр (1)
- Имперская монета (1)
- Монеты и Медали (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VG10 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 3 копейки 1863 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск