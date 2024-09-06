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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1863 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1863 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1863 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 15,36 гр
  • Диаметр 31,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 401,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1863
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1863 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1007 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 3 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Россия 3 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Россия 3 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Россия 3 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VG10 BN RNGA
Цена
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Россия 3 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Россия 3 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Россия 3 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Россия 3 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 марта 2017
Сохранность VF25
Цена
Россия 3 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Россия 3 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - March 23, 2012
Россия 3 копейки 1863 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - March 23, 2012
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность MS62
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1863 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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