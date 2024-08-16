Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1863 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 23,0 - 23,3 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,854,491
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1863
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1863 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1022 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 5500 PLN. Торги состоялись 11 декабря 2020.
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU53 BN RNGA
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Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
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Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
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Дата 12 января 2023
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Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Дата 6 марта 2022
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF45
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