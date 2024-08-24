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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1867 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1867 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1867 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 180,025

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1867
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (99)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1867 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 28420 проданному на аукционе Heritage Auctions за 881 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 5 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 5 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 4200 RUB
Россия 5 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
447 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия 5 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 5 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия 5 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 5 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS65
Цена
Россия 5 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 5 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность MS61
Цена
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Россия 5 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
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Россия 5 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MS67 - November 29, 2022
Продавец MS67
Дата 29 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1867 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Империя - November 10, 2022
Продавец Империя
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1867 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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