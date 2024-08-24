Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1867 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 180,025
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1867
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (99)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1867 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 28420 проданному на аукционе Heritage Auctions за 881 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.
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Сохранность (слабы)
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Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
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Сохранность MS62 PCGS
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Сохранность AU
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Дата 29 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
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