5 копеек 1860 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы". Орел меньше (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1860 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ ФБ. Орел меньше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 639 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

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