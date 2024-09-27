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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1860 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы". Орел меньше (Россия, Александр II)

Разновидность: Орел меньше

Аверс монеты - 5 копеек 1860 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" Орел меньше - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1860 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" Орел меньше - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 1,02 гр
  • Чистого серебра (0,0246 oz) 0,765 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 180,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1860
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1860 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ ФБ. Орел меньше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 639 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (6)
  • Coins.ee (1)
  • COINSNET (1)
  • Goldberg (1)
  • Holmasto (1)
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  • SINCONA (5)
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  • Имперская монета (10)
  • Монеты и Медали (3)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
  • Русское Наследие (3)
Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 6700 RUB
Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность PF62
Цена
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Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе MS67 - April 27, 2022
Продавец MS67
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность PF64
Цена
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Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Holmasto - March 12, 2022
Продавец Holmasto
Дата 12 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность MS62
Цена
Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1860 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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