Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1860 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы". Орел меньше (Россия, Александр II)
Разновидность: Орел меньше
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 1,02 гр
- Чистого серебра (0,0246 oz) 0,765 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 180,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1860
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1860 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ ФБ. Орел меньше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 639 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность PF62
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность PF64
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 12 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Где продать?
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