5 копеек 1868 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1868 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе MS67 за 150000 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.

Сохранность UNC (51) AU (10) XF (6) VF (4) F (1) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS66 (2) MS65 (2) MS64 (5) MS63 (14) MS62 (14) MS60 (2) AU55 (1) AU50 (1) XF45 (1) DETAILS (1) PL (2) Сервис PCGS (13) RNGA (1) NGC (16) ННР (1)

Продавец Все фирмы

Antykwariat u Nilsa (1)

AURORA (11)

Coins.ee (5)

Felzmann (2)

Haljak Coin Auction (2)

Heritage (1)

Katz (5)

MS67 (7)

MUNZE (1)

Niemczyk (1)

Numisbalt (3)

Rare Coins (3)

Rauch (1)

RedSquare (1)

SINCONA (3)

Александр (10)

Денга1700 (1)

Знак (1)

Империя (3)

Имперская монета (6)

Монеты и Медали (2)

НИКО (3)

Русский Нумизматический Дом (2)

Русское Наследие (2)