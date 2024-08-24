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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1868 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1868 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1868 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 240,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1868
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1868 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе MS67 за 150000 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 5 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS60
Цена
Россия 5 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 6250 RUB
Россия 5 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS60
Цена
Россия 5 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
716 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
Россия 5 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Haljak Coin Auction - March 17, 2024
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 5 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 5 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
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Россия 5 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 5 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
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Россия 5 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Россия 5 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Heritage - November 3, 2022
Продавец Heritage
Дата 3 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 5 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность MS65
Цена
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Россия 5 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 5 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия 5 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 5 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1868 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе RedSquare - May 29, 2022
Продавец RedSquare
Дата 29 мая 2022
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1868 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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