Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1868 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 240,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1868
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1868 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе MS67 за 150000 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.
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Дата 5 мая 2024
Сохранность MS63 RNGA
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Сохранность MS63 NGC
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Дата 18 января 2024
Сохранность UNC PL
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Дата 2 июля 2023
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность MS65
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