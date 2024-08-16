5 копеек 1861 года СПБ "Серебро 750 пробы". Без инициалов минцмейстера. Новодел (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1861 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ. Без инициалов минцмейстера. Новодел. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 773 проданному на аукционе SINCONA AG за 60000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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