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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1861 года СПБ "Серебро 750 пробы". Без инициалов минцмейстера. Новодел (Россия, Александр II)

Разновидность: Без инициалов минцмейстера. Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1861 года СПБ "Серебро 750 пробы" Без инициалов минцмейстера Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1861 года СПБ "Серебро 750 пробы" Без инициалов минцмейстера Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 1,02 гр
  • Чистого серебра (0,0246 oz) 0,765 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1861
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1861 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ. Без инициалов минцмейстера. Новодел. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 773 проданному на аукционе SINCONA AG за 60000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • SINCONA (1)
Россия 5 копеек 1861 СПБ "Серебро 750 пробы" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Для продажи 5 копеек 1861 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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