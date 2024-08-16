Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1861 года СПБ "Серебро 750 пробы". Без инициалов минцмейстера. Новодел (Россия, Александр II)
Разновидность: Без инициалов минцмейстера. Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 1,02 гр
- Чистого серебра (0,0246 oz) 0,765 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1861
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1861 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ. Без инициалов минцмейстера. Новодел. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Парижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 773 проданному на аукционе SINCONA AG за 60000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
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