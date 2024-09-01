5 копеек 1880 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1880 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1038 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2100 EUR. Торги состоялись 31 мая 2021.

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