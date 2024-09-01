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5 копеек 1880 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1880 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1880 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: H. D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 240,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1880
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1880 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1038 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2100 EUR. Торги состоялись 31 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия 5 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
213 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Россия 5 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 12485 RUB
Россия 5 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU50 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU50 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 5 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 5 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 5 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 5 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность MS67 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - December 2, 2022
Продавец Знак
Дата 2 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Россия 5 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где купить?
Россия 5 копеек 1880 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность AU50 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1880 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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