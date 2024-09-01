Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1880 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 240,008
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1880
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1880 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1038 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2100 EUR. Торги состоялись 31 мая 2021.
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
213 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 12485 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность MS67 ННР
Цена
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