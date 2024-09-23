Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1859-1860" (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,001
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1860
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1860 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 763 проданному на аукционе SINCONA AG за 40000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
20148 $
Цена в валюте аукциона 18000 CHF
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
13118 $
Цена в валюте аукциона 12001 EUR
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 12 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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