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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1859-1860" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1859-1860" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1859-1860" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1860
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1860 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 763 проданному на аукционе SINCONA AG за 40000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
20148 $
Цена в валюте аукциона 18000 CHF
Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
13118 $
Цена в валюте аукциона 12001 EUR
Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе New York Sale - January 7, 2016
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Rauch - December 12, 2014
Продавец Rauch
Дата 12 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 5 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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