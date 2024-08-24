5 копеек 1858 года СПБ ФБ "Тип 1856-1858" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1858 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе Редкие Монеты за 7300 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

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