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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1858 года СПБ ФБ "Тип 1856-1858" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1858 года СПБ ФБ "Тип 1856-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1858 года СПБ ФБ "Тип 1856-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 40,006

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1858
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1858 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе Редкие Монеты за 7300 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 5 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
449 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия 5 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 5 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 5 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
597 $
Цена в валюте аукциона 56164 RUB
Россия 5 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 5 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 5 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF65 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
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Россия 5 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Holmasto - May 27, 2023
Продавец Holmasto
Дата 27 мая 2023
Сохранность VF
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Россия 5 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность PF65 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность PF66 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Россия 5 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 5 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 5 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
Россия 5 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность PF65
Цена
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Россия 5 копеек 1858 СПБ ФБ на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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