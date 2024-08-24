Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1858 года СПБ ФБ "Тип 1856-1858" (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 40,006
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1858
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1858 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе Редкие Монеты за 7300 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
597 $
Цена в валюте аукциона 56164 RUB
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF65 ННР
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 27 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность PF65
Цена
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Где продать?
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