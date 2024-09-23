Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1861 года СПБ МИ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 1,02 гр
- Чистого серебра (0,0246 oz) 0,765 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1861
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1861 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ МИ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1340 проданному на аукционе SINCONA AG за 30000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
31341 $
Цена в валюте аукциона 28000 CHF
Где продать?
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