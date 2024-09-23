5 копеек 1861 года СПБ МИ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1861 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ МИ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1340 проданному на аукционе SINCONA AG за 30000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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