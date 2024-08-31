Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1862 года СПБ МИ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 1,02 гр
- Чистого серебра (0,0246 oz) 0,765 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 400,009
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1862
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (112)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1862 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ МИ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 613 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF63 ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2023
Сохранность VF
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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