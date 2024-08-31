5 копеек 1862 года СПБ МИ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1862 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ МИ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 613 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.

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