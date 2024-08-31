Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1862 года СПБ МИ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1862 года СПБ МИ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1862 года СПБ МИ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 1,02 гр
  • Чистого серебра (0,0246 oz) 0,765 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 400,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1862
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (112)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1862 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ МИ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 613 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 23 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Artemide Aste (1)
  • ARTMAXIMUM (1)
  • AURORA (7)
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Coinhouse (1)
  • Coins.ee (3)
  • COINSNET (2)
  • Haljak Coin Auction (3)
  • Heritage (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (4)
  • Künker (4)
  • MS67 (1)
  • MUNZE (1)
  • New York Sale (3)
  • Numisbalt (3)
  • Palombo (1)
  • Rare Coins (15)
  • Rauch (2)
  • Russiancoin (3)
  • Rzeszowski DA (1)
  • SINCONA (2)
  • Stack's (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • Wójcicki (1)
  • Александр (14)
  • Денга1700 (3)
  • Знак (1)
  • Империя (5)
  • Имперская монета (15)
  • Монеты и Медали (3)
  • Русский Нумизматический Дом (4)
  • Русское Наследие (3)
Россия 5 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 5 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 5 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Россия 5 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 5 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 5 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF63 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 5 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 5 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS65
Цена
Россия 5 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Россия 5 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coinhouse - August 19, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 5 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 5 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 5 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Россия 5 копеек 1862 СПБ МИ "Серебро 750 пробы" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1862 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1862 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск