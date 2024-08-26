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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1881 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1881 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1881 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 200,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1881
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1881 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 231 проданному на аукционе Русское Наследие за 80000 RUB. Торги состоялись 16 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
352 $
Цена в валюте аукциона 31000 RUB
Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MUNZE - May 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MUNZE - May 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность MS64
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MUNZE - September 16, 2020
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность MS64
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - June 13, 2018
Россия 5 копеек 1881 СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - June 13, 2018
Продавец Александр
Дата 13 июня 2018
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1881 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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