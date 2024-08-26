Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1881 года СПБ НФ "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 200,011
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1881
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1881 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 231 проданному на аукционе Русское Наследие за 80000 RUB. Торги состоялись 16 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
352 $
Цена в валюте аукциона 31000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность MS64
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность MS64
Цена
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Где продать?
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