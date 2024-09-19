Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1861 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1861 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1861 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 1,02 гр
  • Чистого серебра (0,0246 oz) 0,765 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 320,004

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1861
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1861 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 229 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 150000 RUB. Торги состоялись 28 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (8)
  • Baldwin's (1)
  • Coins.ee (4)
  • COINSNET (3)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Haljak Coin Auction (2)
  • Heritage (2)
  • Holmasto (1)
  • Katz (9)
  • Künker (3)
  • Monedalia.es (1)
  • MS67 (3)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (2)
  • Rare Coins (6)
  • Rauch (1)
  • RedSquare (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (3)
  • SINCONA (4)
  • Александр (11)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (14)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (5)
  • Русское Наследие (4)
Россия 5 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 16000 RUB
Россия 5 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 5 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 5 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS63
Цена
Россия 5 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS64
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия 5 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 5 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS61
Цена
Россия 5 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе RedSquare - May 29, 2022
Продавец RedSquare
Дата 29 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1861 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1861 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1861 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск