Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1861 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 1,02 гр
- Чистого серебра (0,0246 oz) 0,765 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 320,004
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1861
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1861 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 229 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 150000 RUB. Торги состоялись 28 февраля 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 16000 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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