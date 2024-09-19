5 копеек 1861 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1861 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 229 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 150000 RUB. Торги состоялись 28 февраля 2016.

Сохранность PROOF (4) UNC (44) AU (19) XF (17) VF (5) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (7) MS63 (5) MS62 (12) MS61 (5) AU58 (3) AU50 (1) XF45 (2) VF35 (1) PF64 (1) DETAILS (4) PL (1) Сервис NGC (12) RNGA (2) ННР (2)

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