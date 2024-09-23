Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1860 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы". Орел меньше (Россия, Александр II)
Разновидность: Орел меньше
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,04 гр
- Чистого серебра (0,0492 oz) 1,53 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,810,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 10 копеек
- Год 1860
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1860 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ ФБ. Орел меньше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 688 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 180 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 3600 RUB
Продавец Империя
Дата 10 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS61 RNGA
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность AU50
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1860 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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