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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1860 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы". Орел меньше (Россия, Александр II)

Разновидность: Орел меньше

Аверс монеты - 10 копеек 1860 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" Орел меньше - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 10 копеек 1860 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" Орел меньше - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,04 гр
  • Чистого серебра (0,0492 oz) 1,53 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,810,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1860
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1860 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ ФБ. Орел меньше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 688 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 180 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Имперская монета (3)
  • НИКО (1)
  • Русское Наследие (4)
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 3600 RUB
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Империя - November 10, 2022
Продавец Империя
Дата 10 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - December 18, 2019
Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - April 10, 2019
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - April 10, 2019
Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность AU50
Цена
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Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - October 17, 2018
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - October 17, 2018
Продавец Александр
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF45
Цена
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - March 27, 2018
Продавец AURORA
Дата 27 марта 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе НИКО - December 20, 2017
Продавец НИКО
Дата 20 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1860 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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