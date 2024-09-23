10 копеек 1860 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы". Орел меньше (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1860 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ ФБ. Орел меньше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 688 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 180 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2019.

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