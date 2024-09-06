Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1860 года СПБ ФБ. Вес 24,00 гр. Особый гурт (Россия, Александр II)
Разновидность: Вес 24,00 гр. Особый гурт
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1860
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1860 года со знаком СПБ ФБ. Вес 24,00 гр. Особый гурт. Это серебряная монета периода Александра II. Рекорд цены принадлежит лоту 1310 проданному на аукционе SINCONA AG за 450000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
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