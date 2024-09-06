Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1860 года СПБ ФБ. Вес 24,00 гр. Особый гурт (Россия, Александр II)

Разновидность: Вес 24,00 гр. Особый гурт

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1860 года СПБ ФБ Вес 24,00 гр Особый гурт - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1860 года СПБ ФБ Вес 24,00 гр Особый гурт - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1860
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1860 года со знаком СПБ ФБ. Вес 24,00 гр. Особый гурт. Это серебряная монета периода Александра II. Рекорд цены принадлежит лоту 1310 проданному на аукционе SINCONA AG за 450000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • SINCONA (1)
Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ (Пробный) на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
184653 $
Цена в валюте аукциона 170000 EUR
Россия 1 рубль 1860 СПБ ФБ (Пробный) на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1860 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск