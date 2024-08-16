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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денежка 1860 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Денежка 1860 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Денежка 1860 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18,3 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,861,108

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Денежка
  • Год 1860
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1860 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1039 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny за 3300 PLN. Торги состоялись 19 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • COINSNET (2)
  • Höhn (2)
  • Katz (1)
  • MUNZE (1)
  • Niemczyk (1)
  • PDA & PGN (1)
  • Rare Coins (4)
  • SINCONA (1)
  • Stare Monety (1)
  • WAG (1)
  • WDA - MiM (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (2)
  • Русское Наследие (1)
Россия Денежка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Россия Денежка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Россия Денежка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Россия Денежка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Россия Денежка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Россия Денежка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MUNZE - September 16, 2020
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия Денежка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF35
Цена
******
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Россия Денежка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Денежка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия Денежка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Россия Денежка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия Денежка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS62
Цена
Россия Денежка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Россия Денежка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Россия Денежка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Россия Денежка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Империя - October 4, 2013
Продавец Империя
Дата 4 октября 2013
Сохранность XF
Цена
Россия Денежка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность UNC
Цена
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Россия Денежка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Höhn - March 12, 2011
Продавец Höhn
Дата 12 марта 2011
Сохранность VF
Цена
Россия Денежка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Höhn - March 12, 2011
Продавец Höhn
Дата 12 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денежка 1860 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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