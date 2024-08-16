Денежка 1860 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1860 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1039 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny за 3300 PLN. Торги состоялись 19 января 2013.

Сохранность UNC (2) AU (3) XF (6) VF (9) Сохранность (слабы) MS62 (1) VF35 (2)