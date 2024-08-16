Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денежка 1860 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18,3 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,861,108
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Денежка
- Год 1860
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1860 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1039 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny за 3300 PLN. Торги состоялись 19 января 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- COINSNET (2)
- Höhn (2)
- Katz (1)
- MUNZE (1)
- Niemczyk (1)
- PDA & PGN (1)
- Rare Coins (4)
- SINCONA (1)
- Stare Monety (1)
- WAG (1)
- WDA - MiM (1)
- Империя (1)
- Имперская монета (2)
- Русское Наследие (1)
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Денежка 1860 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск