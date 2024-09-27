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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1860 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1860 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1860 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 23,0 - 23,3 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,765,802

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1860
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (112)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1860 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1008 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Россия 1 копейка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 копейка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
331 $
Цена в валюте аукциона 305 EUR
Россия 1 копейка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Coinhouse - October 8, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 8 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 1 копейка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 1 копейка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 1 копейка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Россия 1 копейка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Россия 1 копейка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Россия 1 копейка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Россия 1 копейка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Россия 1 копейка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numision - December 10, 2022
Россия 1 копейка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Numision - December 10, 2022
Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Россия 1 копейка 1860 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1860 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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