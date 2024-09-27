Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1860 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 23,0 - 23,3 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,765,802
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1860
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (112)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1860 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1008 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
331 $
Цена в валюте аукциона 305 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 8 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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