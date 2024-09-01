Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1860 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 580,001
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 10 копеек
- Год 1860
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1860 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 58 проданному на аукционе AURORA за 150000 RUB. Торги состоялись 30 мая 2024.
Сохранность
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 3 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS64 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность MS62
Цена
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Где продать?
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