Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1860 года СПБ ФБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 10 копеек 1860 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 10 копеек 1860 года СПБ ФБ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 580,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1860
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1860 года со знаком СПБ ФБ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 58 проданному на аукционе AURORA за 150000 RUB. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Katz (1)
  • MUNZE (1)
  • Numimarket (2)
  • Rare Coins (6)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (3)
  • Империя (2)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (3)
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 56 EUR
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
393 $
Цена в валюте аукциона 35000 RUB
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Империя - June 1, 2023
Продавец Империя
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе AURORA - April 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе MUNZE - February 3, 2021
Продавец MUNZE
Дата 3 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS64 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS62 RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - February 14, 2018
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - February 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 февраля 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1860 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 10 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск