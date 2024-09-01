25 копеек 1860 года СПБ ФБ. Вес 5,18 гр (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1860 года со знаком СПБ ФБ. Вес 5,18 гр. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 584 проданному на аукционе Редкие Монеты за 50000 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.

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