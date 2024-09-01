Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1860 года СПБ ФБ. Вес 5,18 гр (Россия, Александр II)
Разновидность: Вес 5,18 гр
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес null гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 25 копеек
- Год 1860
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1860 года со знаком СПБ ФБ. Вес 5,18 гр. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 584 проданному на аукционе Редкие Монеты за 50000 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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