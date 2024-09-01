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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1860 года СПБ ФБ. Вес 5,18 гр (Россия, Александр II)

Разновидность: Вес 5,18 гр

Аверс монеты - 25 копеек 1860 года СПБ ФБ Вес 5,18 гр - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 25 копеек 1860 года СПБ ФБ Вес 5,18 гр - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес null гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1860
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1860 года со знаком СПБ ФБ. Вес 5,18 гр. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 584 проданному на аукционе Редкие Монеты за 50000 USD. Торги состоялись 31 октября 2015.

Сохранность
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Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU55
Цена
50000 $
Цена в валюте аукциона 50000 USD
Россия 25 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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