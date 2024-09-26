Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1860 года СПБ ФБ. Св. Георгий без плаща (Россия, Александр II)
Разновидность: Св. Георгий без плаща
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 192,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полтина
- Год 1860
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1860 года со знаком СПБ ФБ. Св. Георгий без плаща. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 151 проданному на аукционе Редкие Монеты за 290000 RUB. Торги состоялись 25 марта 2023.
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность MS65 RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность MS65 RNGA
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность XF40
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 16 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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