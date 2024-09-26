Полтина 1860 года СПБ ФБ. Св. Георгий без плаща (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1860 года со знаком СПБ ФБ. Св. Георгий без плаща. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 151 проданному на аукционе Редкие Монеты за 290000 RUB. Торги состоялись 25 марта 2023.

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