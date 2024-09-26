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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1860 года СПБ ФБ. Св. Георгий без плаща (Россия, Александр II)

Разновидность: Св. Георгий без плаща

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 192,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1860
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1860 года со знаком СПБ ФБ. Св. Георгий без плаща. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 151 проданному на аукционе Редкие Монеты за 290000 RUB. Торги состоялись 25 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
455 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
441 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность MS65 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность MS65 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе Rauch - April 16, 2015
Продавец Rauch
Дата 16 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1860 СПБ ФБ на аукционе Gorny & Mosch - March 18, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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