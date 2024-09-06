5 рублей 1860 года СПБ ПФ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1860 года со знаком СПБ ПФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе Редкие Монеты за 30000 USD. Торги состоялись 8 июня 2019.

Сохранность PROOF (6) UNC (120) AU (40) XF (18) VF (3) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS65 (6) MS64 (17) MS63 (39) MS62 (30) MS61 (9) MS60 (2) AU58 (3) AU53 (2) AU50 (5) XF45 (1) XF40 (1) PF63 (3) PF62 (1) DETAILS (3) ULTRA CAMEO (3) PL (2) Сервис ННР (19) NGC (63) PCGS (8) RNGA (9) GCN (1)

Продавец Все фирмы

ARTMAXIMUM (2)

AURORA (31)

Goldberg (1)

Gorny & Mosch (5)

Heritage (9)

Jean ELSEN (1)

Jesús Vico (1)

Katz (7)

Künker (13)

MDC Monaco (1)

MS67 (2)

Niemczyk (3)

NOONANS (1)

Numimarket (1)

Numisbalt (3)

Rare Coins (34)

Rauch (3)

Roma Numismatics (1)

Rzeszowski DA (1)

SINCONA (1)

Stack's (2)

Teutoburger (3)

UBS (2)

V. GADOURY (1)

Warin Global Investments (1)

WCN (4)

Александр (24)

Знак (2)

Империя (11)

Имперская монета (12)

НИКО (5)

ОЛНЗ (1)

Русский Нумизматический Дом (1)

Русское Наследие (1)