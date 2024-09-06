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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1860 года СПБ ПФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 рублей 1860 года СПБ ПФ - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 рублей 1860 года СПБ ПФ - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Тираж UNC 3,600,002

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1860
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (191)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1860 года со знаком СПБ ПФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе Редкие Монеты за 30000 USD. Торги состоялись 8 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1860 СПБ ПФ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 рублей 1860 СПБ ПФ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1860 СПБ ПФ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1860 СПБ ПФ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 рублей 1860 СПБ ПФ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
4810 $
Цена в валюте аукциона 439298 RUB
Россия 5 рублей 1860 СПБ ПФ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
4099 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Россия 5 рублей 1860 СПБ ПФ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1860 СПБ ПФ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63
Цена
Россия 5 рублей 1860 СПБ ПФ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1860 СПБ ПФ на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1860 СПБ ПФ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1860 СПБ ПФ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1860 СПБ ПФ на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1860 СПБ ПФ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1860 СПБ ПФ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64
Цена
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Россия 5 рублей 1860 СПБ ПФ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1860 СПБ ПФ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1860 СПБ ПФ на аукционе Warin Global Investments - May 11, 2023
Россия 5 рублей 1860 СПБ ПФ на аукционе Warin Global Investments - May 11, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1860 СПБ ПФ на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1860 СПБ ПФ на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1860 СПБ ПФ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1860 СПБ ПФ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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