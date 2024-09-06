Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1860 года СПБ ПФ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Тираж UNC 3,600,002
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 рублей
- Год 1860
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (191)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1860 года со знаком СПБ ПФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе Редкие Монеты за 30000 USD. Торги состоялись 8 июня 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
4810 $
Цена в валюте аукциона 439298 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
4099 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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