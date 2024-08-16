Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денежка 1860 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18,0 - 18,2 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,838,400
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Денежка
- Год 1860
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1860 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7442 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 380 EUR. Торги состоялись 23 июня 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
333 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность MS61 RB
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 25 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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