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Денежка 1860 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Денежка 1860 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Денежка 1860 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18,0 - 18,2 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,838,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Денежка
  • Год 1860
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1860 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7442 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 380 EUR. Торги состоялись 23 июня 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денежка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия Денежка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
Россия Денежка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
Россия Денежка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU58
Цена
Россия Денежка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Россия Денежка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия Денежка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
333 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Россия Денежка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Денежка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денежка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Денежка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS61
Цена
Россия Денежка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денежка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денежка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Россия Денежка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия Денежка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - September 16, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность AU55 BN NGC
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Россия Денежка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия Денежка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность MS61 RB
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Россия Денежка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - March 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 марта 2021
Сохранность Нет оценки
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Россия Денежка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Россия Денежка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи Денежка 1860 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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