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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1860 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1860 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1860 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 15,36 гр
  • Диаметр 32,2 - 32,6 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 17,342,933

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1860
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1860 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21 проданному на аукционе Александр за 1450 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1860 ЕМ на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
988 $
Цена в валюте аукциона 82500 RUB
Россия 3 копейки 1860 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 16000 RUB
Россия 3 копейки 1860 ЕМ на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1860 ЕМ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1860 ЕМ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1860 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Россия 3 копейки 1860 ЕМ на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1860 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1860 ЕМ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1860 ЕМ на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF35 BN RNGA
Цена
Россия 3 копейки 1860 ЕМ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 3 копейки 1860 ЕМ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1860 ЕМ на аукционе Coinhouse - August 19, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2023
Сохранность F
Цена
Россия 3 копейки 1860 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1860 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1860 ЕМ на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 3 копейки 1860 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1860 ЕМ на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 3 копейки 1860 ЕМ на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 3 копейки 1860 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 3 копейки 1860 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1860 ЕМ на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 3 копейки 1860 ЕМ на аукционе MS67 - December 28, 2022
Продавец MS67
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1860 ЕМ на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 3 копейки 1860 ЕМ на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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