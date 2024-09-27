3 копейки 1860 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1860 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21 проданному на аукционе Александр за 1450 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.

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