Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1860 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 15,36 гр
- Диаметр 32,2 - 32,6 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 17,342,933
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1860
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1860 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21 проданному на аукционе Александр за 1450 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.
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Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
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Дата 18 февраля 2024
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Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
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