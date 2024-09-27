Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1860 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы". Орел больше (Россия, Александр II)
Разновидность: Орел больше
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,04 гр
- Чистого серебра (0,0492 oz) 1,53 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,810,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 10 копеек
- Год 1860
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1860 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ ФБ. Орел больше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 170 проданному на аукционе Александр за 3000 USD. Торги состоялись 30 октября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Anticomondo
Дата 6 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1860 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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