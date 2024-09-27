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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1860 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы". Орел больше (Россия, Александр II)

Разновидность: Орел больше

Аверс монеты - 10 копеек 1860 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" Орел больше - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 10 копеек 1860 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" Орел больше - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,04 гр
  • Чистого серебра (0,0492 oz) 1,53 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,810,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1860
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1860 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ ФБ. Орел больше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 170 проданному на аукционе Александр за 3000 USD. Торги состоялись 30 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF40
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 5100 RUB
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Anticomondo - October 6, 2023
Продавец Anticomondo
Дата 6 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1860 СПБ ФБ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1860 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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