10 копеек 1860 года СПБ ФБ "Серебро 750 пробы". Орел больше (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1860 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ ФБ. Орел больше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 170 проданному на аукционе Александр за 3000 USD. Торги состоялись 30 октября 2009.

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