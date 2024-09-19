1 копейка 1860 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1860 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 537 проданному на аукционе Монеты и Медали за 34150 RUB. Торги состоялись 18 января 2024.

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