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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1860 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1860 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1860 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 23,4 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,305,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1860
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1860 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 537 проданному на аукционе Монеты и Медали за 34150 RUB. Торги состоялись 18 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Россия 1 копейка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Россия 1 копейка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 1 копейка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Россия 1 копейка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 копейка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 копейка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 копейка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - November 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе RedSquare - October 2, 2021
Продавец RedSquare
Дата 2 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Heritage - September 23, 2021
Россия 1 копейка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Heritage - September 23, 2021
Продавец Heritage
Дата 23 сентября 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - September 16, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - June 10, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 10 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - November 12, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 12 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе RedSquare - May 26, 2020
Россия 1 копейка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе RedSquare - May 26, 2020
Продавец RedSquare
Дата 26 мая 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1860 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU58
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1860 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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