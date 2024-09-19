Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1860 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 23,4 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,305,600
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1860
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1860 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 537 проданному на аукционе Монеты и Медали за 34150 RUB. Торги состоялись 18 января 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 26 мая 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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